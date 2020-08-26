Son dakika haberi! Elazığ'da uyuşturucu operasyonu Gelen son dakika haberlerine göre Elazığ'da 244 lyrica (sentetik ecza) ele geçirildi.

Elazığ'da 244 lyrica (sentetik ecza) ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, F.A'nın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine şüphelinin suç üstü yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, F.A'yı gözaltına aldı.

Şüphelinin üzerinde ve evinde yapılan arama 244 yüksek dozda ağrı kesici olan lyrica hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA