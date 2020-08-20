Son dakika haberi: Elazığ'da uyuşturucu operasyonu
Son dakika haberine göre Elazığ'da ayakkabı kutularına gizlenmiş uyuşturucuyla yakalanan zanlı gözaltına alındı.
20.08.2020 20:15 | Son Güncelleme: 20.08.2020 21:24
Elazığ'da ayakkabı kutularına gizlenmiş uyuşturucuyla yakalanan zanlı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli N.K.'nin kentte uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
N.K'yi teknik ve fiziki takibe alan ekipler, kent merkezinde seyir halindeki şüphelinin otomobilini durdurdu.
Araçta arama yapan ekipler, ayakkabı kutuları içerisine gizlenmiş, kağıt parçalarına sarılı 48 gram uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan N.K.'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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Kaynak: AA