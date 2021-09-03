Son dakika haberi... Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan iki kişi tutuklandı
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Son dakika haberi... Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan iki kişi tutuklandı

Son dakika haberi... Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan iki kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / İsmail Şen - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 13 kişiden ikisi tutuklandı.

Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 13 kişiden ikisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Diğer şüpheliler hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.

Operasyonlarda, 7 gram metamfetamin, 4 gram eroin, hassas terazi, bir miktar para, ruhsatsız tabanca ve buna ait mermi ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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