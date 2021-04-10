Son dakika haberi: Elazığ'da Türk Polis Teşkilatı'nın 176. yıl dönümü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Elazığ'da Türk Polis Teşkilatı'nın 176. yıl dönümü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Elazığ'da Türk Polis Teşkilatı'nın 176. yıl dönümü

Gelen son dakika haberine göre Elazığ'da Türk Polis Teşkilatı'nın 176. Kuruluş Yıl Dönümü nedeniyle çelenk koyma töreni yapıldı.

Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne baskın! İşte dev operasyonda ele geçirilenlerin listesi
Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne baskın! İşte dev operasyonda ele geçirilenlerin listesi

Elazığ'da Türk Polis Teşkilatı'nın 176. Kuruluş Yıl Dönümü nedeniyle çelenk koyma töreni yapıldı.

Her ilde olduğu gibi Elazığ'da da Türk Polis Teşkilatı'nın 176. Kuruluş Yıl Dönümü ve 10 Nisan Polis Bayramı nedeniyle program düzenlendi. Pandemi tedbirleri kapsamında yapılan valilik önündeki çelenk sunma programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından İl Emniyet Müdürü Celal Sel ile Zülfü Ağar Polis Meslek Yüksekokulu ve Türkiye Polis Emeklileri Derneği tarafından Atatürk anıtına çelenk konuldu.

İl Emniyet Müdürü Celal Sel, emniyet mensuplarının katıldığı program sona ererken, hafta boyunca şehitlik, şehit aileleri ve çeşitli ziyaretlerin yapıldığı aktarıldı. - ELAZIĞ

Son dakika haberi: Elazığ'da Türk Polis Teşkilatı'nın 176. yıl dönümü
Son dakika haberi: Elazığ'da Türk Polis Teşkilatı'nın 176. yıl dönümü
Son dakika haberi: Elazığ'da Türk Polis Teşkilatı'nın 176. yıl dönümü
Son dakika haberi: Elazığ'da Türk Polis Teşkilatı'nın 176. yıl dönümü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Ziya Selçuk Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bülent Ersoy Demet Akalın Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Caner Erkin Ünal Karaman Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Elazığ'da Türk Polis Teşkilatı'nın 176. yıl dönümü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 11:12:57. #1.16#
title