Son dakika haberi | Elazığ'da trafik kazası: 6 yaralı
10.03.2021 14:31 | Son Güncelleme: 10.03.2021 14:34
Son dakika haber... Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Elazığ-Bingöl kara yolunun Bayramyazı Köyü yol ayrımı yakınlarında sürücülerinin ismi henüz belirlenemeyen 33 VG 127 plakalı otomobil ile 12 EB 070 plakalı minibüs çarpıştı.
Kazada her iki araçta bulunan 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen