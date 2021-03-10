Son dakika haberi | Elazığ'da trafik kazası: 6 yaralı
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Son dakika haberi | Elazığ'da trafik kazası: 6 yaralı

10.03.2021 14:31 | Son Güncelleme: 10.03.2021 14:34
Son dakika haberi | Elazığ'da trafik kazası: 6 yaralı

Son dakika haber... Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Elazığ-Bingöl kara yolunun Bayramyazı Köyü yol ayrımı yakınlarında sürücülerinin ismi henüz belirlenemeyen 33 VG 127 plakalı otomobil ile 12 EB 070 plakalı minibüs çarpıştı.

Kazada her iki araçta bulunan 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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