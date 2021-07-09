Son dakika haberi: Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı
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Son dakika haberi: Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı

Son dakika haberi: Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç refüje çarptı.

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç refüje çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Bingöl karayolu Başyurt mevkiinde geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 20 AEA 552 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazada, 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Son dakika haberi: Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı
Son dakika haberi: Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı
Son dakika haberi: Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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