Son dakika haberi! Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı Gelen son dakika haberlerine göre Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 2 çocuk yaralandı.

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 2 çocuk yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Atatürk Bulvarı Stadyum kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A Haber Elazığ Muhabiri Fırat Öztürk idaresindeki 23 FNE 75 plakalı otomobil ile 23 BC 593 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Öztürk'ün 2 kızı hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA