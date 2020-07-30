Son dakika haberi! Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı
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Son dakika haberi! Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 2 çocuk yaralandı.

Son dakika haberi! Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı
30.07.2020 23:40 | Son Güncelleme: 31.07.2020 06:16

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 2 çocuk yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Atatürk Bulvarı Stadyum kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A Haber Elazığ Muhabiri Fırat Öztürk idaresindeki 23 FNE 75 plakalı otomobil ile 23 BC 593 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Öztürk'ün 2 kızı hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

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