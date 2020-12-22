Son dakika haberi... Elazığ'da trafik kazası: 1 ölü
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Son dakika haberi... Elazığ'da trafik kazası: 1 ölü

22.12.2020 21:15 | Son Güncelleme: 22.12.2020 21:18
Son dakika haberi... Elazığ'da trafik kazası: 1 ölü

Son dakika haberine göre Elazığ'da yoldan çıkan otomobilin yamaca çarpması sonucu 1 kişi öldü.

Elazığ'da yoldan çıkan otomobilin yamaca çarpması sonucu 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Suat Akbulut yönetimindeki 23 ABN 270 plakalı otomobil, Elazığ-Bingöl kara yolunun Karagedik köyü mevkisinde yoldan çıkarak yamaca çarptı.

Kazada, sürücü Akbulut ağır yaralandı.

Akbulut, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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