Son dakika haberi... Elazığ'da trafik kazası: 1 ölü
22.12.2020 21:15 | Son Güncelleme: 22.12.2020 21:18
Son dakika haberine göre Elazığ'da yoldan çıkan otomobilin yamaca çarpması sonucu 1 kişi öldü.
Elazığ'da yoldan çıkan otomobilin yamaca çarpması sonucu 1 kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Suat Akbulut yönetimindeki 23 ABN 270 plakalı otomobil, Elazığ-Bingöl kara yolunun Karagedik köyü mevkisinde yoldan çıkarak yamaca çarptı.
Kazada, sürücü Akbulut ağır yaralandı.
Akbulut, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen