Son dakika haberi: Elazığ'da trafik kazası: 1 ağır yaralı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje çarparak durabildi.

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje çarparak durabildi. Kazada araç sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Elazığ-Diyarbakır karayolu Kinederiç mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.Ü. idaresindeki Opel marka 49 AY 904 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı