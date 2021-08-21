Son dakika haberi: Elazığ'da trafik kazası: 1 ağır yaralı
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Son dakika haberi: Elazığ'da trafik kazası: 1 ağır yaralı

Son dakika haberi: Elazığ'da trafik kazası: 1 ağır yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje çarparak durabildi.

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje çarparak durabildi. Kazada araç sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Elazığ-Diyarbakır karayolu Kinederiç mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.Ü. idaresindeki Opel marka 49 AY 904 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Son dakika haberi: Elazığ'da trafik kazası: 1 ağır yaralı
Son dakika haberi: Elazığ'da trafik kazası: 1 ağır yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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