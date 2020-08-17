Son dakika haberi! Elazığ'da silahlı saldırı: 5 yaralı
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Son dakika haberi! Elazığ'da silahlı saldırı: 5 yaralı

Son dakika haberleri: Elazığ'da meydana gelen silahlı saldırıda, 5 kişi yaralandı.

Son dakika haberi! Elazığ'da silahlı saldırı: 5 yaralı
17.08.2020 02:17 | Son Güncelleme: 17.08.2020 02:40

Elazığ'da meydana gelen silahlı saldırıda, 5 kişi yaralandı.

Olay, merkez Ulukent Mahallesi Tahir Şaşmaz Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman sakinleri binanın altında bulunan oyun salonu ve oluşturduğu gürültüden rahatsız olduklarını iş yeri sahibine bildirdi. Bunun üzerine gece saatlerinde kişi veya kişilerce 5 katlı apartmana pompalı tüfek ile rast gele ateş açıldı. Olayda, saçmaların isabet ettiği 5 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili 8 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

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