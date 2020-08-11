Son dakika haberi | Elazığ'da samanlık yangını Son dakika haberi: Elazığ'da samanlık yangını Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde çıkan yangında 3 samanlık kullanılamaz hale gelirken tonlarca samanda kül oldu.

Elazığ'da samanlık yangını

ELAZIĞ - Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde çıkan yangında 3 samanlık kullanılamaz hale gelirken tonlarca samanda kül oldu.

Olay, Karakoçan İlçesi Yüzev köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nusret ve Nihat Eser'e ait samanlıklarda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, köylülerin ve jandarma ekiplerinin yardımı ile yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında, 3 samanlık kullanılamaz hale gelirken içerisindeki tonlarca samanda kül oldu.

Kaynak: İHA