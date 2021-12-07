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Son dakika haberi... Elazığ'da sahte para operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

AA / İsmail Şen - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Elazığ'da sahte para operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

Son dakika haberi: Elazığ'da sahte para operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da sahte para operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şubesi ekipleri, piyasaya sahte Dolar sürdüğü tespit edilen G.B'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Yağma ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmak suçundan da arama kaydı olduğu belirlenen G.B, bulunduğu adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Adreste yapılan aramada, bir miktar sahte dolar ve Türk lirası ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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AA / İsmail Şen - Son Dakika Haberleri

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