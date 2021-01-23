Son dakika haberi! Elazığ'da restorana baskın; 21 kişiye 93 bin lira 'koronavirüs' cezası
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Son dakika haberi! Elazığ'da restorana baskın; 21 kişiye 93 bin lira 'koronavirüs' cezası

23.01.2021 11:16 | Son Güncelleme: 23.01.2021 11:22
Son dakika haberi! Elazığ'da restorana baskın; 21 kişiye 93 bin lira 'koronavirüs' cezası

Son dakika haberi... Elazığ'da restorana baskın; 21 kişiye 93 bin lira 'koronavirüs' cezası?ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde, restoranda koronavirüs tedbirlerinin ihlal edildiğini tespit eden jandarma ekipleri, yaptıkları baskında 21 kişiye 93 bin 700 TL ceza kesti.

Elazığ'da restorana baskın; 21 kişiye 93 bin lira 'koronavirüs' cezası

?ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde, restoranda koronavirüs tedbirlerinin ihlal edildiğini tespit eden jandarma ekipleri, yaptıkları baskında 21 kişiye 93 bin 700 TL ceza kesti.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Sivrice ilçesindeki restoranda koronavirüs tedbirlerinin ihlal edildiğini belirledi. Ekipler, yaptıkları baskında, restoranda bulunan 21 kişiye 'Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet'ten 93 bin 700 TL ceza kesti.

 

Son dakika haberi! Elazığ'da restorana baskın; 21 kişiye 93 bin lira 'koronavirüs' cezası
Son dakika haberi! Elazığ'da restorana baskın; 21 kişiye 93 bin lira 'koronavirüs' cezası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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