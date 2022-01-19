Son dakika haberi: Elazığ'da polis ekipleri sokak hayvanlarını besledi - Haberler
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Son dakika haberi: Elazığ'da polis ekipleri sokak hayvanlarını besledi

Son dakika haberi: Elazığ'da polis ekipleri sokak hayvanlarını besledi
AA / Suat Öztürk - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Elazığ'da Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) polisleri, etkili olan kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının beslenmesini sağladı.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) polisleri, etkili olan kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının beslenmesini sağladı.

İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için çalışma yürüttü.

Kentte iki gündür etkisini sürdüren kar dolayısıyla yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için mahalle aralarına mama ve çeşitli gıdalar bırakıldı.

Polis ekipleri, bazı mahallelerde sokak hayvanlarını elleriyle besledi.

Son dakika haberi: Elazığ'da polis ekipleri sokak hayvanlarını besledi

Son dakika haberi: Elazığ'da polis ekipleri sokak hayvanlarını besledi

AA / Suat Öztürk - Son Dakika Haberleri

Elazığ, Polis, kar, Güncel, Haber

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