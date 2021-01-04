Son dakika haberi... Elazığ'da otomobil ile su damacanaları yüklü hafif ticari araç çarpıştı: 1ölü, 5 yaralı

Son dakika haberi... Elazığ'da otomobil ile su damacanaları yüklü hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, üçü ağır 5 kişi yaralandı.

Elazığ'da otomobil ile su damacanaları yüklü hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, üçü ağır 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin adı henüz belirlenemeyen 23 K 5497 plakalı otomobil ile su damacanaları yüklü 23 HT 937 plakalı hafif ticari araç Necmettin Erbakan Bulvarı'nda çarpıştı.

Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, sürücülerin de aralarında bulunduğu iki araçtaki 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazada hafif ticari araçta bulunan su damacanaları yola savruldu.

Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen