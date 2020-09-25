Elazığ'da orman yangını müdahale sürüyor
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Elazığ'da orman yangını müdahale sürüyor

25.09.2020 22:18 | Son Güncelleme: 25.09.2020 22:31

Elazığ'da çıkan orman yangını 170 dönümlük alanda devam ederken, ekipler yangını söndürmek için çalışmalara başladı.

Elazığ'da çıkan orman yangını 170 dönümlük alanda devam ederken, ekipler yangını söndürmek için çalışmalara başladı.

Edinilen bilgiye göre yangın, akşam saatlerinde merkeze bağlı Koçkale köyü sınırlarında dağlık bölgede ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın, kuru otların ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangın için Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bölgeye 3 ilk müdahale aracı, 2 arazöz, 1 greyder ve çok sayıda ekip sevk edildi. Yine bölgeye takviye olarak Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerde gönderildi. 170 dönümlük alanda devam eden ve ekiplerin seferber olduğu yangını söndürme çalışmaları çalışması başlatıldı. Ancak, ormanlık alanın sarp ve engebeli olmasından dolayı, ekiplerin müdahalede zorlandığı ve yol açma çalışmaları yapıldığı öğrenildi.

Öte yandan 30 kilometre uzaktaki yangının kent merkezinden de görünmesi dikkat çekti.

(Rıdvan Yeşilırmak - Kamil Can Kılıç/İHA)

Elazığ'da orman yangını müdahale sürüyor
Elazığ'da orman yangını müdahale sürüyor
Elazığ'da orman yangını müdahale sürüyor
Elazığ'da orman yangını müdahale sürüyor
Elazığ'da orman yangını müdahale sürüyor
Elazığ'da orman yangını müdahale sürüyor
Elazığ'da orman yangını müdahale sürüyor
Elazığ'da orman yangını müdahale sürüyor
Elazığ'da orman yangını müdahale sürüyor
Elazığ'da orman yangını müdahale sürüyor
Elazığ'da orman yangını müdahale sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN YEŞİLIRMAK

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