Son dakika haberi... Elazığ'da, koronavirüs denetimi
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Son dakika haberi... Elazığ'da, koronavirüs denetimi

Son dakika habere göre Elazığ'da, koronavirüs denetimiELAZIĞ'da, İçişleri Bakanlığı'nın 'Sağlık için, hepimiz için' kampanyası kapsamında kent genelinde koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.

10.09.2020 11:44 | Son Güncelleme: 10.09.2020 11:50

Elazığ'da, koronavirüs denetimi

ELAZIĞ'da, İçişleri Bakanlığı'nın 'Sağlık için, hepimiz için' kampanyası kapsamında kent genelinde koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın 'Sağlık için, hepimiz için' sloganı ile 81 ilde başlattığı koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim, Elazığ'da sabah saatlerinde Vali Erkaya Yırık'ın katılımıyla başlatıldı. İl Emniyet Müdürü Celal Sel ve Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız'ın da katılımıyla, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan pazar yerinde yapılan denetimlerde esnaf ve vatandaşlara temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulması yönünde uyarılarda bulundu. Hijyen ve maskeye dikkat çeken Vali Erkaya Yırık, "Kendi canımıza saygı duyuyorsak, yaşlılarımızı düşünüyorsak, çocuklarımızın yüz yüze eğitimi için başlamasını arzu ediyorsak, maske, mesafe ve hijyene dikkat etmeliyiz. Koronavirüs, tedbirlerden güçlü değildir. İnsanlarımızın daima karşısındakini virüslüymüş gibi düşünerek hareket etmesi lazım. Bundan önceki aylarda pandemi kurulu ile birçok kararlar aldık fakat hala bu kurallara riayet etmediğimiz görülmektedir. Maskesini takmayan, kurallara dikkat etmeyen insanlar, başta kendi canlarına sonra da başkalarının canlarına kastediyorlar. Maske takmak belki bizi bu sıcak yaz mevsiminde biraz sıkıyor olabilir. Bu virüsün can almasından insanlarımızın can sağlığını güvende tutmasından daha önemli değil" dedi.

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Son dakika haberi... Elazığ'da, koronavirüs denetimi

Kaynak: DHA

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