Son dakika haberi... Elazığ'da korkutan yangın
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Son dakika haberi... Elazığ'da korkutan yangın

Son dakika haberi... Elazığ'da korkutan yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Elazığ'da tek katlı metruk evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Elazığ'da tek katlı metruk evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, merkez Yeni Mahalle Kanalüstü Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depremde hasar gören metruk bina henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Dumanları ve alevleri gören komşular durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

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Son dakika haberi... Elazığ'da korkutan yangın
Son dakika haberi... Elazığ'da korkutan yangın
Son dakika haberi... Elazığ'da korkutan yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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