Son dakika haberi | Elazığ'da kaybolan 11 yaşındaki çocuğu jandarma buldu
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Son dakika haberi | Elazığ'da kaybolan 11 yaşındaki çocuğu jandarma buldu

22.01.2021 15:27 | Son Güncelleme: 22.01.2021 15:30
Son dakika haberi | Elazığ'da kaybolan 11 yaşındaki çocuğu jandarma buldu

Gelen son dakika haberlerine göre Elazığ'da kaybolan 11 yaşındaki çocuk jandarma ekiplerince bulundu.

Elazığ'da kaybolan 11 yaşındaki çocuk jandarma ekiplerince bulundu.

Merkeze bağlı Yazıkonak beldesinde dün akşam saatlerinde evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Nurullah Yıldırım'ın ailesi durumu jandarmaya bildirdi.

Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, beldede iz takip köpeğiyle arama çalışması başlattı.

Yaklaşık 4 saat süren çalışma sonucu Yıldırım, iz takip köpeğiyle evinden 5 kilometre uzaklıkta soğuktan üşümüş ve bitkin halde bulundu.

Jandarma ekiplerince hastaneye götürülen Yıldırım, sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.

Evlatlarına kavuşan aile jandarmaya teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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