Son dakika haberi... Elazığ'da kamyon ve müdahaleye giden itfaiye aracı devrildi: 3 yaralı
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Son dakika haberi... Elazığ'da kamyon ve müdahaleye giden itfaiye aracı devrildi: 3 yaralı

03.10.2020 22:29 | Son Güncelleme: 03.10.2020 22:33
Son dakika haberi... Elazığ'da kamyon ve müdahaleye giden itfaiye aracı devrildi: 3 yaralı

Son dakika haberleri... ELAZIĞ'ın Keban ilçesinde, kontrolden çıkan kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

ELAZIĞ'ın Keban ilçesinde, kontrolden çıkan kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine giden itfaiye aracı da kontrolden çıkarak devrilince 2 itfaiye eri yaralandı. 3 yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Keban ilçesindeki Fırat Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Aziz Karaca yönetimindeki 44 ACE 216 plakalı kamyon, freninin boşalmasıyla sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine giden itfaiye ekibinin bulunduğu araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Araçatki 2 kişi yaralandı. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı hastaneye kaldırıldı.

 


Son dakika haberi... Elazığ'da kamyon ve müdahaleye giden itfaiye aracı devrildi: 3 yaralı
Son dakika haberi... Elazığ'da kamyon ve müdahaleye giden itfaiye aracı devrildi: 3 yaralı
Son dakika haberi... Elazığ'da kamyon ve müdahaleye giden itfaiye aracı devrildi: 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ

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