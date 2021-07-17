Son dakika haberi: Elazığ'da jandarmadan yaralı tilkiye şefkat eli
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Son dakika haberi: Elazığ'da jandarmadan yaralı tilkiye şefkat eli

Son dakika haberi: Elazığ'da jandarmadan yaralı tilkiye şefkat eli
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberleri... Elazığ'da jandarma ekipleri, devriye görevi sırasında gördükleri yaralı tilkiyi besledikten sonra hayvan hastanesine götürüp tedavi ettirdi.

Elazığ'da jandarma ekipleri, devriye görevi sırasında gördükleri yaralı tilkiyi besledikten sonra hayvan hastanesine götürüp tedavi ettirdi.

Elazığ'ın Ağın ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce devriye görevinde yaralı olarak bulunan tilki, ekiplerce su ve yiyecek verildikten sonra araçla hayvan hastanesine götürüldü. Jandarma ekiplerince yaralı tilkinin sağlığına kavuşması amacıyla yakından ilgilenilerek hayvan hastanesinde de yalnız bırakılmayarak tedavisine başlanıldı. Yaralı tilkinin, tedavi süreci tamamlandıktan sonra tekrar doğaya bırakılacağı bildirildi. - ELAZIĞ

Son dakika haberi: Elazığ'da jandarmadan yaralı tilkiye şefkat eli

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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