Son dakika haberi | Jandarma ve öğrenciler "trafikte yayalar kırmızı çizgimizdir" mesajı verdi
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Son dakika haberi | Jandarma ve öğrenciler "trafikte yayalar kırmızı çizgimizdir" mesajı verdi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Elazığ'da jandarma ve öğrenciler, sürücülere "trafikte yayalar kırmızı çizgimizdir" mesajı verdi.

Elazığ'da jandarma ve öğrenciler, sürücülere "trafikte yayalar kırmızı çizgimizdir" mesajı verdi.

İl Jandarma Komutanlığınca İçişleri Bakanlığının "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" uygulaması kapsamında öğrencilerin katılımıyla yaya geçitlerinde etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, jandarma ekipleri ve öğrenciler ışıksız yaya geçitleri ile okul önlerindeki yaya geçitlerinin orta şeritlerini sembolik olarak kırmızıya boyadı.

Ardından ekipler, ellerinde "Trafikte önceliğimiz yayalar olsun", "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz", "Trafikte yayalar kırmızı çizgimizdir" yazılı dövizler taşıyan öğrenciler ile yaya geçitlerinde karşıdan karşıya geçerek farkındalık oluşturdu.

Etkinlik kapsamında yaya geçitlerinden geçen araçları durduran jandarma ekipleri, uygulama hakkında sürücülere bilgilendirmede bulundu, öğrenciler de "trafikte yayalar kırmızı çizgimizdir" şeklinde sloganlar atarak sürücülere mesaj verdi.

Son dakika haberi | Jandarma ve öğrenciler 'trafikte yayalar kırmızı çizgimizdir' mesajı verdi
Son dakika haberi | Jandarma ve öğrenciler 'trafikte yayalar kırmızı çizgimizdir' mesajı verdi
Son dakika haberi | Jandarma ve öğrenciler 'trafikte yayalar kırmızı çizgimizdir' mesajı verdi
Son dakika haberi | Jandarma ve öğrenciler 'trafikte yayalar kırmızı çizgimizdir' mesajı verdi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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