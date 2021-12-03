Son dakika haberi... Elazığ'da jandarma ekiplerinden kış lastiği denetimi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Elazığ'da jandarma ekiplerinden kış lastiği denetimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi... Elazığ'da jandarma ekiplerinden kış lastiği denetimi

Son dakika 3. sayfa haberi... Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 Aralıkta başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması nedeniyle kış lastiği denetimi yaptı.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 Aralıkta başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması nedeniyle kış lastiği denetimi yaptı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, 1 Aralık itibariyle zorunlu olan kış lastiği uygulaması denetimlerine başladı. Ekipler, zorunlu kış lastiği uygulamasına geçilmesiyle birlikte can ve mal kaybının olmaması veya en aza indirilmesi amacıyla denetimleri arttırırken, sürücülere kış lastiğinin ticari araçlarda zorunlu olduğu hususi araçlarda ise can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kullanılması gerektiğini anlattı.

Denetimlerde tek tek lastikleri kontrol eden ve sürücüleri bilgilendiren jandarma ekipleri, uygulamanın 1 Nisan 2022'ye kadar devam edeceğini bildirdi. - ELAZIĞ

Son dakika haberi... Elazığ'da jandarma ekiplerinden kış lastiği denetimi

Son dakika haberi... Elazığ'da jandarma ekiplerinden kış lastiği denetimi

Son dakika haberi... Elazığ'da jandarma ekiplerinden kış lastiği denetimi

Kız yurduna musallat olup dayak yemişti! Yine hastanelik oldu, bu kez kabahati daha büyük

Kız yurduna musallat olup dayak yemişti! Yine hastanelik oldu, bu kez kabahati daha büyük

 Vicdansızlığın böylesi görülmedi! İnsan kaçakçıları, göçmenleri silah zoruyla denize attı

Vicdansızlığın böylesi görülmedi! İnsan kaçakçıları, göçmenleri silah zoruyla denize attı

 Kendini yüzbaşı olarak tanıtarak esnafı 600 bin lira dolandıran şahsı gerçek yüzbaşı yakaladı

Kendini yüzbaşı olarak tanıtarak esnafı 600 bin lira dolandıran şahsı gerçek yüzbaşı yakaladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title