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Son dakika haberi | Elazığ'da iş yeri yangını

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi | Elazığ'da iş yeri yangını

Son dakika haberleri... Elazığ'da bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülerek kontrol altına alındı.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülerek kontrol altına alındı.

Olay, merkeze bağlı Çarşı Mahallesinde bulunan Kapalı Çarşıda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çarşı içerisinde bulunan bir iş yerinde henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını gören esnaflar durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - ELAZIĞ

Son dakika haberi | Elazığ'da iş yeri yangını

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İtfaiye, Yangın, Elazığ, 3. Sayfa, Haberler

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