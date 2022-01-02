Son dakika: İnşaat alanında çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Son dakika: İnşaat alanında çıkan yangın söndürüldü

AA - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Elazığ'da stat inşaatı alanında çıkan yangın hasara neden oldu.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da stat inşaatı alanında çıkan yangın hasara neden oldu.

Sürsürü Mahallesi'nde yapımı devam eden Atatürk Stadyumu'nun ofis bölümlerinin bulunduğu binanın, dış cephe yalıtımında kullanılan straforlar, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Kısa sürede büyüyen yangını görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Elazığ Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 40 dakika süren çalışması sonucu söndürülen yangın hasara yol açtı.

Son dakika: İnşaat alanında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika: İnşaat alanında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika: İnşaat alanında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika: İnşaat alanında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika: İnşaat alanında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika: İnşaat alanında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika: İnşaat alanında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika: İnşaat alanında çıkan yangın söndürüldü

AA - Son Dakika Haberleri

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