Son dakika haberi! Elazığ'da gönüllü gençler kırsalda yaşayan depremzede çocukların yüzünü güldürdü

Elazığ'da, gönüllü gençler düzenledikleri etkinliklerle kırsalda yaşayan depremzede çocukların yüzünü güldürdü.

İyilik Çeşmesi Derneğinin gönüllü gençlerden oluşan pisikososyal destek ekibi, geçen yıl 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin birinci yılında merkeze bağlı Mollakendi beldesinin kırsal mahallelerini ziyaret etti. Ekip, depremzede çocuklara moral vermek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenledi.

Etkinlikler kapsamında gönüllü gençler, yüz boyama, balon uçurtma, çeşitli yöresel sokak oyunları ve çaldıkları müziklerle çocuklara eğlenceli vakit geçirdi.

Ayrıca, hayırseverlerin yardımları ile temin edilen ayakkabı, kıyafet ve oyuncaklar çocuklara hediye edildi.

Düzenlenen etkinlikler ve hediyeler ile yüzleri gülen depremzede çocuklar gençlere teşekkür etti.

Dernek Başkanı İbrahim Sedat Çetin, yaptığı açıklamada, depremin üzerinden bir yıl geçtiğini anımsatarak, devletin bugüne kadar yaptığı büyük yardımlarla Elazığlıları yalnız bırakmadığını söyledi.

Kentteki sivil toplum kuruluşları olarak da ihtiyaç sahibi depremzede ailelere destek olmaya çalıştıklarını ifade eden Çetin, "Elimizden geldiğince özellikle kırsal kesimde yaşayan dezavantajları ailelere ve geleceğimizin umudu çocuklarımıza yönelik bu tür moral etkinlerimiz ve yardımlarımız devam edecek. Depremin yaralarını devlet ve millet el ele sarıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen