Elazığ'da ev yangını: 1 kişi dumandan etkilendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığ'da ev yangını: 1 kişi dumandan etkilendi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Elazığ'da ev yangını: 1 kişi dumandan etkilendi Elazığ'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da ev yangını: 1 kişi dumandan etkilendi

ELAZIĞ - Elazığ'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Yangında karbonmonoksit gazından etkilenen 1 kişi sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedavi edildi.

Yangın, merkeze bağlı Yeni Mahalle Birlik Sokakta bulunan 2 katlı binanın son katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin bir odasında sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden ev sahibi durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi ile kontrol atlına alınan yangın kısa sürede söndürdü. Yangında karbonmonoksit gazından etkilenen 1 kişi sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedavi edildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ'da ev yangını: 1 kişi dumandan etkilendi

Elazığ'da ev yangını: 1 kişi dumandan etkilendi

Elazığ'da ev yangını: 1 kişi dumandan etkilendi

Elazığ'da ev yangını: 1 kişi dumandan etkilendi

Elazığ'da ev yangını: 1 kişi dumandan etkilendi

Elazığ'da ev yangını: 1 kişi dumandan etkilendi

Elazığ'da ev yangını: 1 kişi dumandan etkilendi

Elazığ'da ev yangını: 1 kişi dumandan etkilendi

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - 3. Sayfa

İtfaiye, Yangın, Elazığ, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title