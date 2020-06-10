Son dakika haberi | Elazığ'da çocuklara yönelik sosyal mesafeli etkinlik
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Son dakika haberi | Elazığ'da çocuklara yönelik sosyal mesafeli etkinlik

Gelen son dakika haberlerine göre Elazığ'da çocuklara yönelik sosyal mesafeli etkinlik Elazığ'da yeni normalleşme süreci kapsamında ebeveynleri gözetiminde dışarı çıkan çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.

10.06.2020 20:13 | Son Güncelleme: 10.06.2020 21:03

Elazığ'da çocuklara yönelik sosyal mesafeli etkinlik

ELAZIĞ - Elazığ'da yeni normalleşme süreci kapsamında ebeveynleri gözetiminde dışarı çıkan çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından pandemi süreci boyunca salgın tedbirleri kapsamında dışarı çıkmayan ve ebeveynleri gözetiminde uzun bir aradan sonra parka gelen çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi. Kültür Park'da yapılan etkinlik kapsamında sosyal mesafe kuralına uyularak sosyal ve sportif faaliyetler gerçekleştirildi. Aileleri ile oyun alanına gelen çocuklar hem güzel havanın tadını çıkardı hem de gönüllerince eğlendi.

Uzun bir aradan sonra çocuklara yönelik bir etkinlik düzenlediklerini anımsatan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Alaattin Özdemir, "Ülkemizde yaşanan virüs nedeniyle uzun zamandır çocuklarımız virüs tedbirleri kapsamında evden çıkamamaktaydılar. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak çocuklarımızın stres atmaları adına antrenörlerimizle birlikte Kültür Park içerisinde bir etkinlik düzenlemeyi düşündük. Bu etkinlik kapsamında çocuklarımızın deşarj olması hem stres atmaları hem de sosyal hayata tekrar adapte olmalarını düşündük. Bu süre içerisinde çocuklar oyun oynarken de sosyal mesafeleri korumaları konusunda sık sık uyarılar yaparak da bu ortama alışmaları için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Etkinlikte antrenman yapmaya geldiğini dile getiren çocuklardan Aylin Demir, " Yaklaşık 3 aydır korona virüs nedeniyle evdeydik. Çok sıkılmıştık. Hocalarımızın düzenlediği etkinlik sayesinde dışarı çıktık, güzelce spor yaptık, antrenman yaptık. Çok eğlendik. Ben de 3 yıldır tekvando yapıyorum ve Elazığ şampiyonuyum. Özel kıyafetlerimi giyip burada antrenman yaptım" şeklinde konuştu.

Çocuklardan İbrahim Feyzi Yetiş ise " Etkinlik çok güzel geçti. Birazdan maçlarımızı yapacağız. Depremden sonra böyle bir etkinlik güzel oldu. Uzun zamandır arkadaşlarımı da görmüyordum. O yüzden iyi oldu" diye konuştu.

Son dakika haberi | Elazığ'da çocuklara yönelik sosyal mesafeli etkinlik

Kaynak: İHA

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