Son dakika haberi... Elazığ'da cezaevinden firar eden zanlı Mardin'de yakalandı
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Son dakika haberi... Elazığ'da cezaevinden firar eden zanlı Mardin'de yakalandı

21.03.2021 20:09 | Son Güncelleme: 21.03.2021 20:14
Son dakika haberi... Elazığ'da cezaevinden firar eden zanlı Mardin'de yakalandı

Son dakika gelişmesine göre Elazığ Cezaevinden firar eden şahıs, Mardin'in Mazıdağı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Elazığ Cezaevinden firar eden şahıs, Mardin'in Mazıdağı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Jandarma ekiplerinin sorumluluk bölgesi nüfusuna kayıtlı olup çeşitli suçlardan aranan şahısları yakalamaya yönelik yaptığı çalışmalar sonucu Mazıdağı ilçesi Gürgöze Mahallesine geleceği tespit edilen Elazığ Cezaevinden firar eden L.D. isimli şahıs, Mazıdağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ilçe girişinde yaptığı yol kontrol ve arama faaliyeti sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri devam tamamlan L.D.'nin çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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