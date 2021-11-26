Son dakika haberi | Elazığ'da çay ocağına silahlı saldırı: 2 yaralı (2)

ELAZIĞ (DHA) - OLAY KAMERADA

Elazığ'da kimliği belirsiz kişinin tabancayla çay ocağına ateş açıp 2 kişiyi yaraladığı olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilden inen kişi yanına yaklaşan diğer kişiye ateş ediyor. Bu kişi de silahını çekip karşılık veriyor. Çatışma sırasında silahtan çıkan kurşunlardan biri kediye isabet edip ölümüne neden oluyor.