Son dakika haberi | Elazığ'da çay ocağına silahlı saldırı: 2 yaralı (2) - Haberler
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Son dakika haberi | Elazığ'da çay ocağına silahlı saldırı: 2 yaralı (2)

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Elazığ'da çay ocağına silahlı saldırı: 2 yaralı (2)

Edinilen son dakika haberine göre OLAY KAMERADAElazığ'da kimliği belirsiz kişinin tabancayla çay ocağına ateş açıp 2 kişiyi yaraladığı olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

ELAZIĞ (DHA) - OLAY KAMERADA

Elazığ'da kimliği belirsiz kişinin tabancayla çay ocağına ateş açıp 2 kişiyi yaraladığı olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilden inen kişi yanına yaklaşan diğer kişiye ateş ediyor. Bu kişi de silahını çekip karşılık veriyor. Çatışma sırasında silahtan çıkan kurşunlardan biri kediye isabet edip ölümüne neden oluyor.


Son dakika haberi | Elazığ'da çay ocağına silahlı saldırı: 2 yaralı (2)

Son dakika haberi | Elazığ'da çay ocağına silahlı saldırı: 2 yaralı (2)

Son dakika haberi | Elazığ'da çay ocağına silahlı saldırı: 2 yaralı (2)

Son dakika haberi | Elazığ'da çay ocağına silahlı saldırı: 2 yaralı (2)

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Son Dakika Haberleri

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