Son dakika haberi... Elazığ'da, atlı jandarma timine yoğun ilgi Son dakika gelişmesine göre NEVŞEHİR Jandarma At ve Köpek Eğitim Komutanlığı'ndan (JAKEM) Elazığ'a gönderilen atlı jandarma timi, kentte yaşayanların ilgi odağı oldu.

NEVŞEHİR Jandarma At ve Köpek Eğitim Komutanlığı'ndan (JAKEM) Elazığ'a gönderilen atlı jandarma timi, kentte yaşayanların ilgi odağı oldu. JAKEM'in Elazığ'a gönderdiği atlı jandarma timi, İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde devriye görevi yapıyor. Tarihi ve turistik bölgelerinde, araçların girmediği yerlerde görev alan atlı jandarma timine kentte yaşayanlar da yoğun ilgi gösterdi. Atlı jandarma ekiplerinin, yaz boyunca Harput, Hazar Gölü ve Cip Barajı mesire alanında görev alacağı belirtildi. Atlı timi görenler, cep telefonlarının kamerasıyla görüntü çekti.

Kaynak: DHA