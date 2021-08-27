Son dakika haberi: Elazığ'da asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 19 kişi tutuklandı
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Son dakika haberi: Elazığ'da asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 19 kişi tutuklandı

Son dakika haberi: Elazığ'da asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 19 kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / İsmail Şen - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Elazığ'da asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 105 kişiden 19'u tutuklandı.

Elazığ'da asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 105 kişiden 19'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, suçun önlenmesi, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanması amacıyla son bir haftada gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonları ile asayiş uygulamalarında 105 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen zanlılardan 19'u tutuklandı.

Uygulamalarda, kayıp olarak aranan 10 kişi de bulunarak, ailelerine teslim edildi.

Yapılan aramalarda, 8 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek, 12 kök Hint keneviri ile bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken çalıntı olduğu tespit edilen bir otomobil bulunarak sahibine teslim edildi.

Son dakika haberi: Elazığ'da asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 19 kişi tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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