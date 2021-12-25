Arkadaşını silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da tartıştığı arkadaşını silahla yaralayan kişi tutuklandı.

Akpınar Mahallesi'nde Y.P. ile arkadaşı A.O.G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.P, arkadaşını silahla yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesinin ardından yaralı A.O.G, 112 Acil Sağlık ekibince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan Y.P, polis ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Yaralı A.O.G'nin tedavisi sürüyor.