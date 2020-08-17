Son dakika haberi: Elazığ'da arızalanan otomobili iten iki kişiye tır çarptı: 1 ölü, 1 yaralı Gelen son dakika haberlerine göre Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kovancılar-Tunceli kara yolunun Karınca köyü mevkisinde 23 DH 266 plakalı otomobilin arızalanması üzerine sürücü Halit Gezer ile yanında bulunan Muhsin Taş, aracı güvenlik şeridine yanaştırmak için itmeye başladı.

Bu sırada arkadan gelen Ahmet Kantarcı idaresindeki 07 ZP 920 plakalı tır, otomobile arkadan çarptı.

Kazada, Taş olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Gezer yaralandı.

Gezer, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kovancılar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA