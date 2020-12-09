Son dakika haberi! Elazığ'da akaryakıt tankına düşen kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Son dakika gelişmesine göre Elazığ'da akaryakıt tankına düşen kedi ekipler tarafından çıkartıldı.

Elazığ'da akaryakıt tankına düşen kedi ekipler tarafından çıkartıldı.

Alınan bilgiye göre, İzzetpaşa Mahallesi Ertuğrul Sokak'ta bir apartmanın bodrum katında, petrol ürünü olan fuel oil tankında kedi sesi duyan vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi.

Elazığ Belediyesi itfaiye ekipleri tankın içine inerek kediyi kurtardı.

Kedi, temizlenmesi için Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk