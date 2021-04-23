Son dakika haberi... Elazığ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
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Son dakika haberi... Elazığ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Son dakika haberi... Elazığ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Elazığ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, düzenlenen sade bir törenle kutlandı.

Elazığ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, düzenlenen sade bir törenle kutlandı.

Tüm yurtta olduğu gibi Elazığ'da da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Covid-19 salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında sade bir törenle kutlandı. Valilik önünde düzenlenen törene İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk ile belirli sayıda eğitim camiasında görev alan idareciler katıldı. Tören kapsamında Atatürk anıtına çelenk konuldu ardından Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okunarak bayrak göndere çekildi. - ELAZIĞ

Son dakika haberi... Elazığ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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