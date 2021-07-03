Son dakika haberi: Elazığ'da 1,5 kilo esrar ele geçirildi:  2 gözaltı
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Son dakika haberi: Elazığ'da 1,5 kilo esrar ele geçirildi:  2 gözaltı

Son dakika haberi: Elazığ'da 1,5 kilo esrar ele geçirildi:  2 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 1,5 kilo kubar esrar ele geçirildi.

ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 1,5 kilo kubar esrar ele geçirildi. Uyuşturucuyu taşıyan ve teslim alacak olan 2 kişi, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmada, Y.G. isimli şüphelinin Arıcak ilçesinden il merkezine uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelinin kullandığı aracı ve Elazığ'da uyuşturucuyu teslim alacak olan Y.C.G.'yi takibe aldı. Y.G.'nin kullandığı araçta, yol kontrol noktasında durdurularak, arama yapıldı. Araçta zulalanan 1,5 kilo kubar esrar ele geçirildi. Y.G. ise gözaltına alındı. Uyuşturucuyu teslim alacak Y.C.G. de minibüs garajında gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli

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