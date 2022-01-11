Son dakika haberleri... El Salvador Büyükelçisi Calderon, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu - Haberler
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Son dakika haberleri... El Salvador Büyükelçisi Calderon, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

AA / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Salvador'un Ankara Büyükelçisi Hector Enrique Jaime Calderon'u kabul etti.

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Salvador'un Ankara Büyükelçisi Hector Enrique Jaime Calderon'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Calderon, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Calderon'un eşi ve çocukları ile bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Son dakika haberleri... El Salvador Büyükelçisi Calderon, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Son dakika haberleri... El Salvador Büyükelçisi Calderon, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Son dakika haberleri... El Salvador Büyükelçisi Calderon, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Son dakika haberleri... El Salvador Büyükelçisi Calderon, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

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AA / Zafer Fatih Beyaz - Son Dakika Haberleri

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