Son dakika haberleri... El Salvador Büyükelçisi Calderon, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Salvador'un Ankara Büyükelçisi Hector Enrique Jaime Calderon'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Calderon, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Calderon'un eşi ve çocukları ile bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.