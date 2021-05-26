Son dakika haberi: El Nusra/Heyet Tahrir Şam Cephesi üyesi 7 şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika haberi: El Nusra/Heyet Tahrir Şam Cephesi üyesi 7 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberi: El Nusra/Heyet Tahrir Şam Cephesi üyesi 7 şüpheli gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı El Nusra/Heyet Tahrir Şam Cephesi silahlı terör örgütü bünyesindeki 11 şüpheliden 7'sinin yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı El Nusra/Heyet Tahrir Şam Cephesi silahlı terör örgütü bünyesindeki 11 şüpheliden 7'sinin yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.

Silahlı terör örgütü içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen şüpheliler eş zamanlı olarak gözaltına alınırken diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Başsavcılık tarafından konuyla ilişin yapılan açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden El Nusra/Heyet Tahrir Şam Cephesi silahlı terör örgütü içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen 11 şüphelinin 26.05.2021 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiştir. Şüphelilerden 7'si yakalanarak gözaltına alınmış, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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