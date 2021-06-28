Son dakika haberi: El konulan kumar parasını geri almak için polisin elini ısıran şüpheli serbest kaldı
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Son dakika haberi: El konulan kumar parasını geri almak için polisin elini ısıran şüpheli serbest kaldı

Son dakika haberi: El konulan kumar parasını geri almak için polisin elini ısıran şüpheli serbest kaldı
Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Haberler | Güncel

Son dakika haber... ADANA'da polisin düzenlediği kumar operasyonunda el konulan 5 bin 200 TL'yi geri almak için komiserin kolunu ısıran S.Y. (30) adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

ADANA'da polisin düzenlediği kumar operasyonunda el konulan 5 bin 200 TL'yi geri almak için komiserin kolunu ısıran S.Y. (30)  adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, koronavirüs nedeniyle kapalı olması gerekirken açık olan kahvehanelerle 18-23 Haziran tarihleri arasında operasyon düzenledi. Seyhan ve Yüreğir ilçelerindeki 5 adrese yapılan baskınlarda suçüstü yakalanan 55 kişiye pandemi kurallarını ihlal ve kumar oynamaktan toplam 383 bin 500 TL ceza uygulandı. İş yerlerinde yapılan aramalarda kumar parası olarak kullanıldığı tespit edilen 5 bin 200 TL, para yerine geçen çok sayıda pul ve oyun kağıdı ele geçirildi.

18 Haziran günü saat 22.00 sıralarında Bakımyurdu Caddesi'nde kumarhaneye çevrilen iş yerine yapılan baskın sırasında, ekipler kumar parasını muhafaza ederken 4 şüpheli, taşkınlık yaptı. Çıkan arbedede şüphelilerden S.Y., kumar parasını elinde tutan Ahlak Büro Amirliği'nde görevli komiserin kolunu ısırdı. Yaralanan komisere, çağrılan sağlık görevlileri müdahale etti.

Gözaltına alınan S.Y., K.Y., (36), F.D. (29) ve H.T. (38), işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Son dakika haberi: El konulan kumar parasını geri almak için polisin elini ısıran şüpheli serbest kaldı
Son dakika haberi: El konulan kumar parasını geri almak için polisin elini ısıran şüpheli serbest kaldı
Son dakika haberi: El konulan kumar parasını geri almak için polisin elini ısıran şüpheli serbest kaldı
Son dakika haberi: El konulan kumar parasını geri almak için polisin elini ısıran şüpheli serbest kaldı
Son dakika haberi: El konulan kumar parasını geri almak için polisin elini ısıran şüpheli serbest kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar

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Son dakika haberi: El konulan kumar parasını geri almak için polisin elini ısıran şüpheli serbest kaldı - Haberler
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