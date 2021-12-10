Son dakika haberi! El-Kaide'nin eski Irak lideri El-Bağdada'nin oğlu öldürüldü - Haberler
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Son dakika haberi! El-Kaide'nin eski Irak lideri El-Bağdada'nin oğlu öldürüldü

Son dakika haberi! El-Kaide'nin eski Irak lideri El-Bağdada'nin oğlu öldürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Irak hükümeti, terör örgütü el-Kaide'nin kurucu lideri ve eski Irak lideri Ebu Ömer el-Bağdadi'nin oğlu Suhayb Hamid el-Ravi'nin öldürüldüğünü açıkladı.

Irak hükümeti, terör örgütü el-Kaide'nin kurucu lideri ve eski Irak lideri Ebu Ömer el-Bağdadi'nin oğlu Suhayb Hamid el-Ravi'nin öldürüldüğünü açıkladı.

Irak Savunma Bakanlığı'na bağlı Askeri İstihbarat Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü el-Kaide'nin kurucu lideri ve eski Irak lideri Ebu Ömer el-Bağdadi'nin Anbar Valisi oğlu Suhayb Hamid el-Ravi'nin düzenlenen bir operasyonla öldürüldüğü aktarıldı. Operasyonun, el-Kaim'de ve el-Rutba'nın kuzeyinde yapılan sıkı bir takip sonrası düzenlendiği kaydedildi. - ERBİL

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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