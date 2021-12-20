Son dakika... El Kaide/HAD ve DEAŞ'a operasyon kamerada: 9 gözaltı - Haberler
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Son dakika... El Kaide/HAD ve DEAŞ'a operasyon kamerada: 9 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre İSTANBUL'da EL-KAİDE/HAD ve DEAŞ Terör Örgütlülerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da EL-KAİDE/HAD ve DEAŞ Terör Örgütlülerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 9 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da EL-KAİDE/HAD ve DEAŞ terör örgütlülerine yönelik çatışma bölgelerinde bulunan müzahir kişilerle irtibatlı şüphelilerin tespit ve deşifresine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 8 ilçede 10 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirilirken, operasyon anı kameralara yansıdı.


Son dakika... El Kaide/HAD ve DEAŞ'a operasyon kamerada: 9 gözaltı

Son dakika... El Kaide/HAD ve DEAŞ'a operasyon kamerada: 9 gözaltı

Son dakika... El Kaide/HAD ve DEAŞ'a operasyon kamerada: 9 gözaltı

Son dakika... El Kaide/HAD ve DEAŞ'a operasyon kamerada: 9 gözaltı

Son dakika... El Kaide/HAD ve DEAŞ'a operasyon kamerada: 9 gözaltı

Son dakika... El Kaide/HAD ve DEAŞ'a operasyon kamerada: 9 gözaltı

Son dakika... El Kaide/HAD ve DEAŞ'a operasyon kamerada: 9 gözaltı

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