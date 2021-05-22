Son dakika haberleri: El freni çekilmeyen otomobilin çayırlığa uçtuğu anlar kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: El freni çekilmeyen otomobilin çayırlığa uçtuğu anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre El freni çekilmeyen otomobilin çayırlığa uçtuğu anlar kamerada Arnavutköy'de sürücüsünün el frenini çekmediği çayırlığa uçtu Arnavutköy'de sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, yokuştan aşağı kayarak çayırlık alana uçtu.

El freni çekilmeyen otomobilin çayırlığa uçtuğu anlar kamerada

Arnavutköy'de sürücüsünün el frenini çekmediği çayırlığa uçtu

İSTANBUL - Arnavutköy'de sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, yokuştan aşağı kayarak çayırlık alana uçtu. Aracın çayırlık alana uçtuğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre otomobilini park eden sürücü, el frenini çekmeyi unuttu. El freni çekilmeyen otomobil bir süre sonra yavaş yavaş aşağı doğru ilerlemeye başladı. Yokuşun etkisiyle hızlanan otomobil daha sonra yokuşun dibinde bulunan çayırlık alana uçtu. Araç bahçe duvarına çarparak durabilirdi. O esnada sokaktan geçen kimsenin olmamasıysa olası bir faciayı önledi. Öte yandan o anlar bir binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Son dakika haberleri: El freni çekilmeyen otomobilin çayırlığa uçtuğu anlar kamerada
Son dakika haberleri: El freni çekilmeyen otomobilin çayırlığa uçtuğu anlar kamerada
Son dakika haberleri: El freni çekilmeyen otomobilin çayırlığa uçtuğu anlar kamerada
Son dakika haberleri: El freni çekilmeyen otomobilin çayırlığa uçtuğu anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak

Otomobil taklalar atarak şarampole yuvarlandı
Otomobil taklalar atarak şarampole yuvarlandı
Alkollü sürücü polislerden kaçarken iki bekçiye çarptı: Birinin bacağı koptu, diğeri ağır yaralı
Alkollü sürücü polislerden kaçarken iki bekçiye çarptı: Birinin bacağı koptu, diğeri ağır yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Vladimir Putin Mustafa Sarıgül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hülya Avşar Acun Ilıcalı Armağan Çağlayan İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Adem Büyük Abdullah Avcı Sergen Yalçın Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri: El freni çekilmeyen otomobilin çayırlığa uçtuğu anlar kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.05.2021 14:14:49. #1.13#

title