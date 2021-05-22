Son dakika haberleri: El freni çekilmeyen otomobilin çayırlığa uçtuğu anlar kamerada

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Son dakika habere göre El freni çekilmeyen otomobilin çayırlığa uçtuğu anlar kamerada Arnavutköy'de sürücüsünün el frenini çekmediği çayırlığa uçtu Arnavutköy'de sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, yokuştan aşağı kayarak çayırlık alana uçtu.

El freni çekilmeyen otomobilin çayırlığa uçtuğu anlar kamerada

Arnavutköy'de sürücüsünün el frenini çekmediği çayırlığa uçtu

İSTANBUL - Arnavutköy'de sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, yokuştan aşağı kayarak çayırlık alana uçtu. Aracın çayırlık alana uçtuğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre otomobilini park eden sürücü, el frenini çekmeyi unuttu. El freni çekilmeyen otomobil bir süre sonra yavaş yavaş aşağı doğru ilerlemeye başladı. Yokuşun etkisiyle hızlanan otomobil daha sonra yokuşun dibinde bulunan çayırlık alana uçtu. Araç bahçe duvarına çarparak durabilirdi. O esnada sokaktan geçen kimsenin olmamasıysa olası bir faciayı önledi. Öte yandan o anlar bir binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak