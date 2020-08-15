Son dakika haberi! El Bab'da patlama: 1 ölü Bir son dakika haberine göre Suriye'nin El Bab ilçesinde bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 1 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Suriye'nin El Bab ilçesinde bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 1 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. Suriye'nin El Bab ilçesinde bir araca yerleştirilen bomba patladı. Patlama sonucu bir sivil hayatını kaybetti. Araç kullanılamaz hale gelirken çevredeki evlerde maddi hasar oluştu. - EL BAB Kaynak: İHA