Son dakika haberi... Ekvador'da sel felaketinde ölenlerin sayısı 23'e yükseldi

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e çıktı, 47 kişi yaralandı.

Başkent Quito'nun batısında, 24 saat aralıksız devam eden sağanağın ardından taşan dereler nedeniyle caddeler çamur yığınına döndü.

Yetkililer, felakette şimdiye kadar 23 kişinin yaşamını yitirdiğini, 47 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Kayıp sayısının 23 olarak tahmin edildiği sellerde, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Başkent Belediyesi Güvenlik Sekreterliğinden yapılan açıklamada, çok sayıda evin hasar görmesinin yanı sıra elektrik tellerinin devrildiğini ve yolların ise çamurla kaplandığını duyurdu.

Arama kurtarma çalışmaları itfaiye, asker ve polis ekipleri eşliğinde kapsamlı bir şekilde yürütülüyor.