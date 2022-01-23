Son dakika haberi... Eksi 8 derecede, Van Gölü'ne dikkat çekmek için yüzdüler

TATVAN, BİTLİS (DHA) - BİTLİS'in Tatvan ilçesinde bir araya gelen Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, eksi 8 derecede Van Gölü'nde yüzdü. Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, gölde yaşanan kuraklık ve kirliliğe dikat çekmek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Van Gölü Aktivistleri Derneği, bu yıl 4'üncü kez Van Gölü Kış Yüzme Festivali için bir araya geldi. ' Van Denizi'ne Kışın da Girilir' sloganıyla hava sıcaklığının eksi 8 derece olmasına rağmen Tatvan sahilinden girerek gölde yüzen 40 kişiden oluşan dernek üyeleri, daha sonra halay çekerek ısınmaya çalıştı.

Van Gölü Aktivistileri Derneği Genel Sekreteri Maşallah Özel ise, tarihi bir ana tanıklık ettiklerini ifade ederek "Kesinlikle hem sağlık için,vücudun sertleşmesi için herkesin göle girmesini tavsiye ediyorum. Amacımız, burada Van Gölü'nün ve havzasının tarihini doğasını ve güzelliklerini tanıtmak. Dışarıdan gelen bütün misafirlerin tanıtımını yapmak ve bunun için gerekli etkinlikleri burada aktivist arkadaşlarla icra ediyoruz. Herkese yüzmeyi tavsiye ediyoruz. Karla birlikte harika bir görüntü oluyor. Herkese tavsiye ediyoruz."diye konuştu.