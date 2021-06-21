Son dakika haberi! Ekmek tekneleri kazada paramparça oldu
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Son dakika haberi! Ekmek tekneleri kazada paramparça oldu

Son dakika haberi! Ekmek tekneleri kazada paramparça oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Yozgat'ta meydana gelen kazada kamyonunun çarptığı kağıt ve plastik atık toplayıcısı yabancı uyruklu 2 kişi yaralanırken ekmek tekneleri de paramparça oldu.

Yozgat'ta meydana gelen kazada kamyonunun çarptığı kağıt ve plastik atık toplayıcısı yabancı uyruklu 2 kişi yaralanırken ekmek tekneleri de paramparça oldu.

Yozgat'ın Sarıhacılı Mahallesi yakınlarında Seyit İbiş idaresindeki 66 AF 760 plakalı kamyon aynı şeritte giden Mzahim Khlaf Hussein yönetimindeki atık kağıt ve plastik atık taşıyan elektrikli araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araç tamamen parçalanırken araç içerisinde bulunan atıklar da etrafa saçıldı.

Kazada elektrikli araç sürücüsü ve araç içerisinde bulunan Manhal Ali Saleem yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. - YOZGAT

Son dakika haberi! Ekmek tekneleri kazada paramparça oldu
Son dakika haberi! Ekmek tekneleri kazada paramparça oldu
Son dakika haberi! Ekmek tekneleri kazada paramparça oldu
Son dakika haberi! Ekmek tekneleri kazada paramparça oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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