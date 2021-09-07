Son dakika haberi... Ekmek kuyruğunda çocuk cinayeti
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Son dakika haberi... Ekmek kuyruğunda çocuk cinayeti

Son dakika haberi... Ekmek kuyruğunda çocuk cinayeti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Adana'da ekmek kuyruğunda 'yan bakma' meselesi yüzünden çıkan tartışmada 15 yaşındaki çocuk 13 yaşındaki çocuğu bıçakla öldürdü.

Adana'da ekmek kuyruğunda 'yan bakma' meselesi yüzünden çıkan tartışmada 15 yaşındaki çocuk 13 yaşındaki çocuğu bıçakla öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, olay, 1 Eylül günü sabah saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ali Hocalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ekmek almak için evden ayrılan Boran Özdemir (13), mahalledeki fırının önünde ekmek sırasına girdi. Sırasının gelmesini beklediği sırada Özdemir ile önündeki Ö.T.'nin (16) "Ne bakıyorsun" demesi üzerine iki çocuk arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce ağabeyi Ö.T.'nin sesini duyan kardeşi N.T. (15), evden aldığı bıçakla fırının önüne geldi. Çıkan arbedede N.T., Baran Özdemir'i göğsünden bıçakladı. Özdemir kanlar içerisinde yere yığılırken, Ö.T. ile kardeşi N.T. olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Özdemir'i ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Özdemir, tüm müdahalelere rağmen 4 Eylül'de hayatını kaybetti. Özdemir, Ali Hocalı Mezarlığında toprağa verildi.

Bölgeye gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı N.T. ile ağabeyi Ö.T.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Kardeşlerin saklandığı adresi belirleyen polis, Anadolu Mahallesi'ndeki eve yapılan baskında N.T. ile ağabeyi Ö.T.'yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerden Ö.T., "Ekmek almaya gidiyordum. Fırının önünden geçerken bana yan bakınca, 'Ne bakıyorsun?' dedim. Kavga çıktı" dedi. Katil zanlısı N.T. ise öldürmek istemediğini, pişman olduğunu söyledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen N.T. ile Ö.T., adliyeye sevk edildi.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA)

Son dakika haberi... Ekmek kuyruğunda çocuk cinayeti
Son dakika haberi... Ekmek kuyruğunda çocuk cinayeti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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