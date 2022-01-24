Son Dakika | Ekipler yangında dumandan etkilenerek ölen adamı balkonda buldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Ekipler yangında dumandan etkilenerek ölen adamı balkonda buldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Ekipler yangında dumandan etkilenerek ölen adamı balkonda buldu Zonguldak'ta bir evde çıkan yangını söndüren ekipler, evde yaşayan adamı balkonda buldu.

ZONGULDAK (İHA) - Ekipler yangında dumandan etkilenerek ölen adamı balkonda buldu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta bir evde çıkan yangını söndüren ekipler, evde yaşayan adamı balkonda buldu. İlk müdahalesi yapılan talihsiz adamın dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, gece saatlerinde Çaydamar Mahallesi'nde yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki katlı binada yangın meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. İçeriye giren ekipler ev sahibi Mehmet Küçük'ün balkonda hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı talihsiz adamın dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği öğrenildi. Küçük'ün cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Dakika | Ekipler yangında dumandan etkilenerek ölen adamı balkonda buldu

Son Dakika | Ekipler yangında dumandan etkilenerek ölen adamı balkonda buldu

Son Dakika | Ekipler yangında dumandan etkilenerek ölen adamı balkonda buldu

İhlas Haber Ajansı / Emre Can Bayram - Son Dakika Haberleri

Zonguldak, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title