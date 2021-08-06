Son dakika haberi: Ekipler yangına karşı hazır kıta bekliyor
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Son dakika haberi: Ekipler yangına karşı hazır kıta bekliyor

Son dakika haberi: Ekipler yangına karşı hazır kıta bekliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika yaşam haberi: Türkiye'nin bir çok ilinde meydana gelen orman yangınları sonrasında Adıyaman'da da itfaiye ekipleri olası yangınlara karşı hazır kıta bekliyor.

Türkiye'nin bir çok ilinde meydana gelen orman yangınları sonrasında Adıyaman'da da itfaiye ekipleri olası yangınlara karşı hazır kıta bekliyor.

Bir çok ilde meydana gelen orman yangınları sonrası Adıyaman'da tedbirlerini en üst seviyeye çıkaran itfaiye ekipleri, ormanlık alan içerisinde ve çevresinde devriye görevi yapıyor. Belirli aralıklarla devriye görevi yapan itfaiye ekipleri aynı zamanda devriye sonrası ise ormanlık alanın her yerini görebilecekleri en yüksek kesimden de bölgeyi gözetliyor. - ADIYAMAN

Son dakika haberi: Ekipler yangına karşı hazır kıta bekliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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